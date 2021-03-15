Белорусского журналиста обвинили во вмешательстве в деятельность милиционеров

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Белорусский журналист Денис Ивашин задержан правоохранительными органами, его обвиняют во вмешательстве в деятельность сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщила в понедельник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) со ссылкой на мать журналиста.

"Журналисту Денису Ивашину, задержанному 12 марта, предъявлено обвинение по ст. 365 Уголовного кодекса ("Вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел"). В отношении Ивашина избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца", - отметили в ассоциации журналистов.

По данным БАЖ, Ивашин занимается расследованиями. Последняя его статья в газете "Новы час" ("Новое время") была о том, как бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" МВД Украины устроились на работу в белорусскую милицию, отметили в ассоциации.

В соответствии с белорусским законодательством, по инкриминируемой журналисту статье УК грозит до трех лет лишения свободы.

По данным БАЖ, в настоящее время в Белоруссии под арестом в изоляторах находятся 11 журналистов, еще один по домашним арестом.