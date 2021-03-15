В Адыгее планируют создать всесезонный экокурорт

ТАСС, 15 марта. Компания "Красная поляна" намерена создать всесезонный экокурорт на северо-восточных склонах горы Абадзеш на юге Республики Адыгея, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе непубличного акционерного общества.

"В настоящее время НАО "Красная поляна" рассматривает возможность создания всесезонного экокурорта на северо-восточных склонах горы Абадзеш на юге Адыгеи. Территория под размещение курорта была выбрана с учетом того, что эта часть Лагонакского биосферного полигона исторически использовалась для выпаса скота и не имеет выдающейся природоохранной ценности", - сказали в пресс-службе.

Территория будущего курорта ограничена естественными природными рубежами от особо охраняемых территорий Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Кроме того, режим использования Лагонакского биосферного полигона не будет позволять осуществлять капитальное строительство за пределами выделенной территории курорта, уточнили в пресс-службе.

НАО "Красная поляна" является экологически и социально ответственной компанией, полностью поддерживает принятую ООН повестку дня в области устойчивого развития и последовательно интегрирует ее цели и задачи в свою практическую деятельность. Курорт заботится о сохранении окружающей среды и биологического разнообразия, активно внедряет экологически безопасные технологии и практики ведения бизнеса, создает условия для устойчивого социально-экономического развития территорий, на которых осуществляет деятельность, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Лагонакскому полигону на территории Адыгеи был распоряжением правительства РФ присвоен статус "биосферный", что позволит властям региона развивать территорию. Лагонакский биосферный полигон находится на части территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника (КГПБЗ), его площадь на землях особо охраняемых территорий и объектов в Майкопском районе Адыгеи составляет более 17,2 тыс. га.