Франция и Италия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Франции приостановили использование вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета в ожидании решения Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам франко-испанского саммита в Монтобане.

"По рекомендации министра здравоохранения Франции Оливье Верана принято решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca. Мы ожидаем, что завтра во второй половине дня EMA опубликует заключение по данному препарату", - сказал Макрон.

Позже стало известно, что Итальянское агентство по лекарствам приостановило использование этой вакцины на всей территории страны.

Как сообщает в понедельник Минздрав республики, такое решение принято из предосторожности "в соответствии с аналогичными решениями других европейских стран".