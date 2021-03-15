В ФРГ зафиксировали семь случаев образования тромбов после прививок AstraZeneca

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Семь подтвержденных случаев образования тромбов после прививок вакциной против коронавируса от AstraZeneca зарегистрированы к настоящему времени в Германии. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

"До сих пор подтверждены семь случаев, которые могут быть связаны с образованием тромбов в мозговых венах", - сказал он. Министр призвал немедленно обратиться к врачам жителей, которые в течение более четырех дней чувствуют себя плохо после прививок препаратом AstraZeneca.

Одновременно глава Минздрава отметил, что власти приостанавливают применение вакцины от этой компании лишь в качестве меры предосторожности. "Сегодняшнее решение - это чисто мера предосторожности. Мы приостанавливаем [вакцинацию], чтобы перепроверить", - сказал он, признав, что "результат перепроверки остается открытым". "Для меня было важным проинформировать граждан о решении и его основании", - заявил Шпан.

Какие последствия приостановка будет иметь для прививочной кампании в ФРГ, пока сложно оценить, сказал он, добавив, что ожидает заявления от Европейского агентства лекарственных средств по вопросу дальнейшего использования препарата на текущей неделе. Ранее регулятор ЕС сообщил, что 18 марта рассмотрит все поступившие данные по вакцине от коронавируса, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией. Германский министр также сообщил, что все поступившие в ФРГ дозы вакцины от AstraZeneca пока останутся в федеральных землях, где хранятся и на данный момент.

Ранее Минздрав ФРГ объявил о решении приостановить применение препарата AstraZeneca в связи с необходимостью проведения дополнительных исследований "после новых сообщений об образовании тромбов в мозговых венах".