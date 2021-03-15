Кипр после 18 марта останется закрытым для российских туристов

НИКОСИЯ, 15 марта. /ТАСС/. Республика Кипр останется закрытой для туристов из России. Об этом говорит новый реестр деления государств мира на категории в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации, который в понедельник опубликовало министерство здравоохранения страны.

В новый список, который вступит в силу с 18 марта, внесены лишь минимальные изменения по сравнению с тем, что действует в настоящий момент. РФ остается в этом перечне в числе государств так называемой серой категории, откуда на остров не могут приезжать туристы.

Из стран этой группы приезд на Кипр разрешен только следующим категориям пассажиров: гражданам Кипра и членам их семей, гражданам стран ЕС, гражданам стран Европейской экономической зоны (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии) и Швейцарии; лицам, обладающим правом проживания на Кипре; дипломатам и сотрудникам международных миссий; гражданам третьих стран, имеющим право на въезд на территорию Кипра после специального разрешения со стороны властей этого островного государства.

При этом все эти граждане должны либо иметь при себе сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, сданном не ранее чем за 72 часа до вылета, либо в качестве альтернативы пройти этот тест уже в кипрском аэропорту за свой счет. Затем им придется провести 14 дней в самоизоляции. Этот срок может быть сокращен до 10 дней, если на десятый день пребывания в карантине они захотят сдать за свой счет новый тест на коронавирус и он покажет отрицательный результат. Этот результат следует отправить на электронный адрес monada@mphs.moh.gov.cy.

Согласно новому реестру вместе с Россией в "серую" группу стран, откуда на остров нет доступа туристам, попали Великобритания, Израиль, ОАЭ, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Белоруссия и Руанда.

Правила для прибывших из Великобритании

Среди стран этой группы отдельные правила действуют для Великобритании. Пассажиры указанных выше категорий, которые прибудут из Соединенного Королевства в период до 31 марта включительно, должны будут сдать в кипрском аэропорту тест на коронавирус. Затем их разместят на семидневный срок в специальных отелях, на седьмой день будет проведена вторая лабораторная проверка. При этом расходы и на недельное проживание, и на оба тестирования берет на себя кипрская сторона.

Если последний диагностический анализ покажет отрицательный результат, то прибывшие из Великобритании должны будут провести три дня в самоизоляции уже у себя дома и только после этого смогут свободно покинуть жилище. Таким образом, карантин для пассажиров из Великобритании, подавляющее большинство из которых имеют на Кипре недвижимость или близких родственников, составит 10 дней, что соответствует минимальному сроку самоизоляции для пассажиров из других стран "серой" зоны. Но при этом личные расходы на период карантина у тех, кто прибыл из Соединенного Королевства, окажутся куда меньшими, чем у прибывших из остальных государств данной категории.

Другие группы стран

Из стран трех других цветовых групп - "зеленой", "оранжевой" и "красной" - туристам разрешено прибытие на остров, но на разных условиях.

В новом списке кипрского Минздрава в "зеленую" категорию стран, пассажирам из которых не требуется сертификат об отрицательном результате анализа на коронавирус, но которые по прибытии на Кипр все равно пройдут диагностический тест за счет принимающей стороны, включены Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и Саудовская Аравия, то есть те же пять стран, которые присутствуют в этой группе и в настоящий момент. Ожидается, что с 1 апреля любые ограничения на приезд на Кипр граждан этих стран будут сняты.

В "оранжевую" группу попали Дания, Португалия, Норвегия, КНР (включая Гонконг и Макао), Республика Корея и Таиланд. В эту группу кипрский Минздрав добавил Португалию, но вывел из нее Финляндию (она теперь в "красной" группе). От прибывших из указанных стран потребуется сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, сданного не ранее чем за 72 часа до вылета. Однако граждане Кипра, члены их семей, дипломаты и другие имеющие легальное право проживания на острове лица смогут в качестве альтернативы сдать этот тест за свой счет уже по прибытии на Кипр. При этом до получения результата диагностического исследования им придется оставаться в самоизоляции.

В "красную" группу входят большинство стран ЕС. Те, кто прибудет из этих стран, обязаны проходить за свой счет два теста на коронавирус: один - в своей стране не ранее чем за трое суток до вылета, а другой - по прибытии на остров, оставаясь в самоизоляции до получения результата.

Что впереди

Официально Кипр открылся с 1 марта для туристов из стран Евросоюза, хотя поток гостей на остров из этих стран де-факто не возобновился в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией, складывающейся как в большинстве стран европейского сообщества, так и на самом острове, где для местного населения все еще действует карантинный режим.

10 марта председатель кипрского госкомитета по туризму Саввас Пердиос заявил о том, что с 1 апреля для Кипра формально "начнут открываться" такие ключевые рынки, как Великобритания, Израиль, Россия и Украина, а также Ливан, ОАЭ, Бахрейн и Катар. Он добавил, что в настоящий момент Кипр с учетом складывающейся эпидемической ситуации не ожидает прибытия туристов из вышеперечисленных стран, но госкомитет по туризму хотел бы дать понять указанным рынкам, что к апрелю остров будет открыт для резервирования мест в отелях на предстоящее лето.

Хотя распределение стран по категориям - это прерогатива министерства здравоохранения, а не госкомитета по туризму, Пердиос дал понять, что теоретическая возможность занесения восьми названных им государств в число стран, откуда туристам разрешен доступ на Кипр, и, соответственно, вывода России из "серой" категории с 1 апреля, существует.

Впрочем, это решение, если оно действительно будет принято, должно будет найти отражение в соответствующем постановлении Совета министров и в очередном реестре категоризации стран по версии Минздрава Республики Кипр.