Совет при Минтруде поддержал новый подход к выплатам детям от трех до семи лет

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Общественный совет при Минтруде РФ поддержал новый подход к назначению выплат детям от трех до семи лет. Об этом сообщила журналистам в понедельник председатель Общественного совета при министерстве Елена Тополева-Солдунова.

"Запрос на адресность есть. И Минтруд детально проработал с регионами подходы - как выявить нуждающихся, как сделать помощь справедливой. Дали свои предложения и члены Общественного совета. Сейчас мы аккумулируем эти дополнения, часть из которых будут учтены при проработке документа. В целом решение Общественного совета - поддержать подход Минтруда к назначению пособия на детей от трех до семи лет включительно", - сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума.

Как сообщали журналистам в пресс-службе Минтруда, правительству в ближайшее время предстоит утвердить правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет включительно для малообеспеченных семей. При разработке правил 2021 года будут учтены обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в Минтруд России в прошлом году и в первые месяцы 2021 года.