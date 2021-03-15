Минздрав Чехии выступил за сохранение в стране жестких ограничений и продление режима ЧС

ПРАГА, 15 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Чехии Ян Блатный настаивает на сохранении в республике жестких социальных ограничений, введенных 1 марта в республике на три недели в связи с ухудшением эпидемической ситуации из-за коронавируса, а также на продлении действия режима чрезвычайной ситуации, срок которого завершается 28 марта. Об этом политик сообщил в понедельник журналистам.

"На запланированном в четверг (18 марта) внеочередном заседании кабмина я не буду рекомендовать снять действующие ограничения после 21 марта [как планировалось ранее], - отметил он. - Также необходимо сохранить режим ЧС, которой позволяет реализовывать необходимые меры, направленные на пресечение распространения коронавирусной инфекции".

Эпидемическая ситуация в стране, по мнению главы Минздрава, пока не улучшается. Больницы испытывают чрезмерную нагрузку в связи с увеличением числа тяжелобольных с коронавирусом. Суточный показатель прироста заразившихся коронавирусом остается высоким. Инфекция распространяется среди пенсионеров.

В Чехии, в которой с 5 октября 2020 года восстановлен действовавший прошлой весной режим ЧС, передвижение жителей ограничено границами районов проживания. Встречи родственников, которые раздельно проживают на территории одного административного района, разрешены исключительно в неотложных ситуациях. Государственные организации и коммерческие компании, в которых задействовано более 10 рабочих и служащих, обязаны проводить тестирование сотрудников на коронавирус. Проходить тесты необходимо раз в неделю.