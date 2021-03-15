Жители Ленинградской области будут получать единовременные выплаты к 100-летнему юбилею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Жители Ленинградской области будут получать единовременные выплаты по случаю достижения 90, 95 и 100 лет. После 100 лет выплаты будут ежегодными, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"В Ленинградской области с этого года учреждена единовременная выплата к 90, 95 и 100-летним юбилеям. Жителям региона старше 100 лет средства будут поступать в день рождения каждый год", - говорится в сообщении.

К 90-летнему юбилею выплачивается 15 тыс. рублей, к 95-летнему - 20 тыс., к 100-летнему юбилею и в последующие дни рождения - 25 тыс. рублей.

Как пояснили в пресс-службе, выплата осуществляется людям, постоянно проживающим на территории Ленинградской области в беззаявительном порядке.