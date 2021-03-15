В Крыму проведут мероприятия, посвященные воссоединению с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Запрет на проведение массовых мероприятий в Крыму из-за пандемии коронавируса не будет распространяться на мероприятия, посвященные Дню общекрымского референдума и воссоединения с Россией. Соответствующие поправки в понедельник внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией [организованных] всероссийским мотоклубом "Ночные волки" 18 марта 2021 года в Симферополе на площади Ленина, а также мероприятий, организуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, праздничных мото-, автопробегов", - говорится в документе.

Также поправками разрешено проведение 20 марта смотра юнармейских отрядов и кадетских классов в рамках проекта "Юнармия. Мы - дети Крымской весны".

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Глава Крыма Сергей Аксенов 17 марта 2020 года, накануне празднования 6-й годовщины воссоединения полуострова с Россией, ввел в республике режим повышенной готовности из-за пандемии. Большую часть праздничных мероприятий, готовившихся в прошлом году, отменили. Режим и запрет на проведение массовых акций действует до сих пор.

С начала пандемии в республике выявили более 36 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 1 марта здесь отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Однако под запретом - массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и соцдистанцирование.