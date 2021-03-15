Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

Германия, Италия, Испания и Франция в понедельник объявили о приостановке вакцинации жителей от коронавируса препаратом компании AstraZeneca из-за сообщений об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичное решение приняли еще несколько стран Евросоюза.
ТАСС собрал главное, что известно о случившемся.
Что произошло
В первой половине марта стало известно о нескольких случаях смерти вакцинированных из-за тромбов в сосудах. Прямой связи между вакцинацией и образованием тромбов пока не выявлено.
Специалисты в Дании и Норвегии заявили, что клиническая картина у умерших была "очень необычной": низкий уровень тромбоцитов, тромбы в мелких и крупных сосудах, кровоизлияния.
7 марта вакцинацию одной из партий после смерти санитарки остановила Австрия, а вслед за ней - Латвия, Литва, Люксембург и Эстония. Точная причина летального исхода при этом не называлась.
Дания 11 марта первой объявила о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca. Следом аналогичное решение приняли такие страны, как Болгария, Индонезия, Ирландия, Исландия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, а также Таиланд. В Италии и Румынии прекратили вакцинацию препаратом из одной из поставленных партий.
Что говорили регуляторы и разработчики
Всемирная организация здравоохранения 12 марта призывала продолжать вакцинацию разработкой AstraZeneca.
Аналогичную рекомендацию дало Европейское агентство лекарственных средств (EMA): по его данным, к 10 марта среди 5 млн привившихся было выявлено около 30 случаев возникновения тромбов, что не превышает обычный уровень. Об отсутствии планов приостанавливать процесс заявляли власти нескольких стран, включая Германию.
Сама AstraZeneca 14 марта заявила о безопасности своей вакцины. По данным компании, изучение состояния здоровья более чем 17 млн привившихся не выявило повышенного риска возникновения тромбов.
Что теперь
После новых летальных исходов у привившихся крупнейшие страны Евросоюза пересмотрели свою позицию. Как сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, Париж ожидает, что во второй половине дня 16 марта EMA опубликует заключение относительно безопасности препарата. До этого в агентстве сообщали, что планируют рассмотреть новые данные по вакцине AstraZeneca 18 марта.
В ВОЗ пока ограничились заявлением, что организация изучает информацию, и повторили, что пока нет оснований связывать образование тромбов с прививкой.
Что известно о вакцине
Препарат британско-шведской компании AstraZeneca разработан при участии Оксфордского университета и входит в число наиболее распространенных вакцин от коронавируса в мире. В отличие от большинства других вакцин, достаточно привиться только одной дозой препарата, при этом его эффективность заметно ниже, чем у многих аналогов, - немногим более 60%.
Евросоюз должен был получить в первом квартале 2021 года 80 млн доз вакцины AstraZeneca, однако компания в одностороннем порядке уведомила о сокращении поставок вдвое из-за нехватки производственных мощностей. Позднее агентство Reuters писало, что в действительности ЕС до конца марта получит только 30 млн доз