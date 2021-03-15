Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

В первой половине марта стало известно о нескольких случаях смерти вакцинированных из-за тромбов в сосудах. Прямой связи между вакцинацией и образованием тромбов пока не выявлено.

Специалисты в Дании и Норвегии заявили, что клиническая картина у умерших была "очень необычной": низкий уровень тромбоцитов, тромбы в мелких и крупных сосудах, кровоизлияния.

7 марта вакцинацию одной из партий после смерти санитарки остановила Австрия, а вслед за ней - Латвия, Литва, Люксембург и Эстония. Точная причина летального исхода при этом не называлась.

Дания 11 марта первой объявила о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca. Следом аналогичное решение приняли такие страны, как Болгария, Индонезия, Ирландия, Исландия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, а также Таиланд. В Италии и Румынии прекратили вакцинацию препаратом из одной из поставленных партий.