В Курской области объявили конкурс на создание концепции нового мемориального комплекса

КУРСК, 15 марта. /ТАСС/. Власти Курской области запустили всероссийский конкурс на создание художественной концепции нового мемориального комплекса, открытие которого запланировано к 80-летию победы в Курской битве в 2023 году. Призовой фонд конкурса - 1 млн рублей, сообщил в понедельник на совещании администрации региона губернатор области Роман Старовойт.

"В августе 2023 года будет знаменательная дата - 80 лет легендарной победы в Курской битве и в соответствие с предложениями была инициатива о создании историко-культурного мемориального комплекса "Северный фас Курской дуги". С 15 марта я объявляю о начале конкурса на создание идейно-художественной концепции мемориала", - сказал Старовойт, отметив, что победитель получит приз в размере 1 млн рублей.

В настоящее время продолжается формирование попечительского совета мемориала, приступил к работе художественный совет по проектированию - его возглавил президент Российской академии архитектуры и строительных наук Дмитрий Швидковский. Для размещения нового мемориального комплекса оформлен участок, ведется разработка проектной документации для строительства сетей коммуникации и дорог.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля, к 20 мая планируется огласить результаты конкурса с учетом общественных слушаний и заключения художественного совета.

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны. В ней были разгромлены 30 немецких дивизий, потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными; потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести. Дата разгрома немецко-фашистских войск.