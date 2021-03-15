Трюдо заверил канадцев в безопасности вакцины против коронавируса от AstraZeneca

ОТТАВА, 15 марта. /ТАСС/. Вакцина от нового коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета считается безопасной для использования в Канаде. Об этом в понедельник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время посещения Монреаля. Его беседу с журналистами транслировали федеральные телеканалы.

"Минздрав Канады, наши эксперты и ученые потратили много времени, чтобы быть уверенными в том, что любая одобренная для использования в Канаде вакцина является безопасной и эффективной", - сказал он, комментируя информацию о том, что ряд стран Европы приостановили использование препаратов от AstraZeneca. Трюдо также призвал канадцев делать прививку той вакциной, которую им предложат медики. "Лучшая для вас вакцина - это та, которую вам предложат в данный момент", - подчеркнул глава правительства.

Вместе с тем Трюдо сообщил, что его 72-летняя мать Маргарет Трюдо недавно сделала прививку от коронавируса, а он будет вакцинироваться только после того, как придет его очередь. "Недавно говорил с премьером [канадской провинции Квебек Франсуа] Лего о том, как здорово, что наши мамы получили прививки [от COVID-19] на прошлой неделе", - сказал он. По словам Трюдо, сейчас главная задача властей вакцинировать наиболее уязвимые для вируса слои населения, в частности пенсионеров и медицинских работников. "Когда придет моя очередь, я с удовольствием сделаю прививку, но пока я буду ждать моей очереди", - добавил премьер.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca. Прививки сделали 2,4 млн человек (6,53% населения).