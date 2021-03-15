Два водовода для обеспечения поставок воды в засуху построили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Новый водовод запустят в Севастополе в ближайшее время, также построен водовод в Симферополе. Они обеспечат гарантированные поставки воды в засушливое время года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время еще один серьезный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе. То есть это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время года", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что власти выделили дополнительные средства на улучшение качества воды и капитальный ремонт системы водоснабжения в Крыму. Мероприятия финансируются в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Также графики введены в Ялте и Алуште, в Севастополе введен режим повышенной готовности.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки. Одним из дополнительных источников власти Крыма и Севастополя видят установки по опреснению морской воды. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявлял, что опреснение планируется использовать только в качестве альтернативного метода в такие засушливые периоды, каким выдался в Крыму 2020 год.