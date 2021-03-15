В Пензенской области организуют работу военно-исторического лагеря "Страна Героев"

ТАСС, 15 марта. Детский военно-исторический лагерь "Страна Героев" впервые будет организован в Пензенской области летом 2021 года. Его участниками станут тысяча детей и подростков, говорится в сообщении на портале правительства Пензенской области в понедельник.

Чтобы попасть в "Страну Героев" родителю (или законному представителю ребенка) необходимо будет подать заявку на сайте СтранаГероев.РФ и дождаться завершения конкурсного отбора. Прием заявок стартует в апреле. Пребывание ребенка в лагере бесплатное. На реализацию проекта Пензенской области из федерального бюджета планируется выделить 17 млн рублей.

"Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности по организации и проведению военно-исторического лагеря "Страна Героев" заключено между правительством Пензенской области и Российским военно-историческим обществом. Участниками лагеря, организованного в рамках реализации федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" при поддержке Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества станут 1 000 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, проживающих в Пензенской области", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя регионального правительства Олега Ягова, местом проведения тематического лагеря выбран детский санаторий "Нива" в 25 км от Пензы. Работа смен будет выстроена по четырем тематическим направлениям: "Защитники", "Хранители истории", "Медиа Победы" и "Волонтеры Победы".