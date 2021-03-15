США могут через месяц одобрить применение вакцины AstraZeneca

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов могут через месяц зарегистрировать в ускоренном порядке для экстренного применения вакцину против нового коронавируса от AstraZeneca, если результаты ее клинических испытаний будут положительными. Об этом заявил агентству Reuters в понедельник глава Национальных институтов здравоохранения (при Министерстве здравоохранения и социальных служб) Фрэнсис Коллинз.

По его словам, независимые исследователи в данный момент изучают на предмет безопасности и эффективности результаты клинических испытаний вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета с участием 30 тыс. человек в США. Если итоги исследований будут успешными, то, как пояснил Коллинз, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов может примерно через месяц завершить свой анализ и зарегистрировать в ускоренном порядке для экстренного применения вакцину AstraZeneca.

Власти США к настоящему времени уже одобрили применение в стране вакцины от коронавируса компаний Johnson & Johnson, Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

Ранее ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca.