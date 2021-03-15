Зоозащитники будут бороться за отклонение проекта о регулировании числа бездомных животных

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Зоозащитники считают, что законопроект о праве регионов РФ самостоятельно регулировать число бездомных животных является негуманным, а также нарушает конституцию и федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Такое мнение выразила в беседе с ТАСС директор международного благотворительного фонда помощи животным "Дарящие надежду" Светлана Сафонова.

"Мы будем бороться и сделаем все от нас зависящее, чтобы его отклонили. Плох он тем, что он, во-первых, нарушает самый главный закон в нашей стране - конституцию, особенно ту ее гуманную часть, которая была принята совсем недавно. Во-вторых, он нарушает федеральный закон об ответственном обращении с животными, где прописано, что у нас убийство животных в стране запрещено", - сказала она.

По словам Сафоновой, обвинения авторов проекта в неэффективности действующего метода ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) несостоятельны и основываются на непроверенных данных. "У нас есть данные с Госкомстата, что в тех регионах, где ОСВВ внедрено, и оно работает, в два раза сократились и количество покусов, и количество бездомных животных", - отметила она.

Директор фонда назвала ОСВВ единственным гуманными способом решения проблемы бездомных животных.

"Мы сейчас готовим открытое письмо от артистов, ученых, великих умов нашей страны, которое пойдет и к президенту, и к председателю Госдумы Володину, и в правительство. У нас есть письмо от приютов по всей стране, которые готовы показать свое отношение. Я надеюсь, мы также проведем пресс-конференцию, куда пригласим известных людей и расскажем СМИ о том, чем это грозит и как это ужасно. Законные права у нас есть, и мы будем их использовать", - заключила Сафонова.

О законопроекте

В понедельник депутаты фракции "Единая Россия" Галина Данчикова, Надежда Максимова и Марина Беспалова внесли в Госдуму законопроект, который закрепляет в законе об ответственном обращении с животными положение о праве органов госвласти субъектов РФ осуществлять собственное правовое регулирование численности бездомных животных, находящихся в приютах, исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности. Как отмечают авторы инициативы, нововведения направлены "на исключение пребывания на "законных основаниях" бездомных животных на улицах и в местах общего пользования городов и населенных пунктов". По их данным, действующий по закону метод ОСВВ неэффективен.

В свою очередь первый замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев сообщил ТАСС, что "Единая Россия" не будет поддерживать законопроект своих коллег о праве регионов самостоятельно регулировать число бездомных животных, находящихся в приютах.