Путин наградил гендиректора ТАСС Сергея Михайлова орденом Дружбы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил генерального директора информационного агентства ТАСС Сергея Михайлова орденом Дружбы. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что государственная награда присуждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

"Наградить орденом Дружбы Михайлова Сергея Владимировича - генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)", - говорится в документе.

Сергей Михайлов родился 17 марта 1971 года. Он возглавляет агентство ТАСС с 17 сентября 2012 года. Один из основателей Российской ассоциации по связям с общественностью, член Союза журналистов РФ. Отмечен благодарностью президента РФ (2018).

Орденом Дружбы награждаются россияне, а также граждане иностранных государств за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России, трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Государственная награда также присуждается за плодотворную деятельность по развитию науки, образования, здравоохранения и культуры, большой вклад в реализацию совместных с РФ крупных экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику страны, широкую благотворительную деятельность.