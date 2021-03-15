{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

На Украине выявили, предположительно, новый штамм коронавируса

Ученые проинформировали о нем ВОЗ
© AP Photo/Evgeniy Maloletka

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Ученые Украины передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Ивано-Франковской области. Это "комбовирус", имеющий признаки британского штамма, но со своими особенностями, сообщил в понедельник украинскому изданию "Вести" глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"То, что выявили на Буковине (регион Украины, включающий Ивано-Франковскую область — прим. ТАСС), - это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных - его агрессивность, быстрая распространенность и "молодость", - процитировало издание Рубана.

Он добавил, что так называемый украинский штамм "выявлен учеными Института эпидемиологии им. Громашевского еще две недели назад", и они уже проинформировали о нем ВОЗ.

Теги
УкраинаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Испания приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca
Вакцину не будут использовать как минимум 15 дней
Читать полностью