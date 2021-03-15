Путин наградил экс-главу СЕ, монгольского космонавта и несколько десятков россиян

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил бывшего генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда орденом Дружбы. Как говорится в указе главы государства, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации, Ягланд награжден "за большой вклад в укрепление сотрудничества между РФ и Советом Европы".

Этим же указом Путин наградил еще несколько десятков россиян и иностранных граждан. Так, ордена Александра Невского "за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу" удостоены научный руководитель Института лесоведения РАН Станислав Вомперский и директор Санкт-Петербургского филиала Института океанологии РАН Анатолий Родионов.

Также орденом Александра Невского "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу" награжден действительный государственный советник РФ 1 класса, экс-министр транспорта Евгений Дитрих. Этой же награды "за большие заслуги в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и Монголией" удостоен президент Общества дружбы "Монголия - Россия" Жугдэрдэмидийн Гуррагча, который 40 лет назад работал на орбитальном комплексе "Салют-6", а в начале 2000-х занимал пост министра обороны Монголии.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу" Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени чрезвычайного и полномочного посла РФ в Казахстане Алексея Бородавкина, а орденом Почета - посла по особым поручениям МИД РФ Михаила Петракова.

Ордена Дружбы "за активное участие в общественно-политической жизни государства, большой вклад в благотворительную деятельность и многолетнюю добросовестную работу" удостоен сенатор Сулейман Керимов, а "за большой вклад в развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу" - сенатор Татьяна Кусайко.

Депутату Госдумы Артуру Чилингарову президент присвоил почетное звание "Заслуженный географ Российской Федерации" "за большой вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России, активное участие в деятельности Русского географического общества".