ВОЗ призвала продолжать использовать вакцину AstraZeneca

ЖЕНЕВА, 15 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе призывает продолжать использовать вакцину производства компании AstraZeneca. Об этом заявила в понедельник на брифинге главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию, - сказала она. - Во вторник в ВОЗ пройдет встреча, посвященная ситуации с данной вакциной. На данном этапе мы рекомендуем продолжать использовать препарат для вакцинации населения". По данным ВОЗ, подчеркнула Сваминатан, преимущества от использования данной вакцины продолжают перевешивать риски.

В свою очередь помощник генерального директора организации Марианджела Симао подчеркнула, что пока не создается впечатления, что число случаев тромбоэмболитических осложнений среди привившихся не превышает число случаев таких осложнений среди населения в целом. Она добавила, что данные выводы основываются на данных о 17 млн вакцинированных по всему миру.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию, - отметила Симао. - Решение ряда стран Европы временно отказаться от использования вакцины мы рассматриваем в качестве меры предосторожности".

"Мы ведем работу с Европейским агентством лекарственных средств и национальными регуляторами и оцениваем всю последнюю информацию и все возможные побочные эффекты, в том числе у других вакцин", - сообщила Симао.