Троих детей перевели из реанимации после отравления угарным газом в КБР

НАЛЬЧИК, 15 марта. /ТАСС/. Трое детей, поступившие в реанимацию детской больницы в Кабардино-Балкарии после отравления угарным газом, переведены в отделение. Еще трое выписаны, об этом сообщает в понедельник Минздрав региона на своей странице в Instagram.

Ранее в понедельник в Минздраве КБР сообщали, что в больницу были доставлены шестеро детей. Трое детей в возрасте пяти и четырех лет, а также пяти месяцев были госпитализированы в реанимацию Республиканской детской клинической больницы (РДКБ). Трое других детей (2013, 2015, 2017 г. р.) - в гастроэнтерологическое отделение той же больницы.

"В настоящее время малыши переведены в обычную палату гастроэнтерологического отделения РДКБ. Там же терапию на тот момент получали трое других пострадавших детей 2013, 2015, 2017 годов рождения. Сейчас в больнице остаются трое детей, их здоровью ничего не угрожает, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Остальных пострадавших из медицинской организации уже выписали в связи с улучшением состояния здоровья", - говорится в сообщении.

ЧП произошло в частном домовладении в селении Белая речка. Детей в возрасте пяти месяцев, четырех и пяти лет разместили в реанимации, где дети получали всю необходимую медицинскую помощь. Их состояние на тот момент оценивалось как удовлетворительное с положительной динамикой.

Как отмечалось ранее, следователи инициировали доследственную проверку по данному факту. По данным следствия, инцидент произошел в пригороде Нальчика, в одном из частных домовладений. В следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии сообщали, что накопление угарного газа произошло из-за ненадлежащим образом смонтированного канала дымоудаления. Прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики организована проверка по факту госпитализации малолетних детей.