Хорватское агентство лекарственных средств начало изучение данных о вакцине "Спутник V"

ЗАГРЕБ, 15 марта. /ТАСС/. Хорватское агентство лекарственных средств и медицинских товаров в понедельник приступило к изучению поступивших в страну российских данных о вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило государственное информационное агентство HINA .

По его информации, агентство лекарственных средств получило российские данные в понедельник из национального министерства здравоохранения. В настоящее время идет изучение документов на предмет соответствия запросу хорватской стороны.

В случае необходимости агентство может запросить у России дополнительные данные по вакцине в целях обеспечения готовности к осуществлению внеплановых закупок препарата.

Вакцинация населения от коронавируса началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На первом этапе в страну поступила партия из 9 750 доз препарата американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Власти сделали предварительный заказ в общей сложности на 5,9 млн доз вакцин Pfizer и BioNTech, а также препаратов компаний AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и CureVac. К настоящему времени в стране вакцинировались почти 260 тыс. жителей.