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Пандемия COVID-19

Эрдоган: Турция будет закупать зарубежные вакцины, пока не разработает собственную

Президент Турции сообщил, что около 11,5 млн граждан привились от коронавируса

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Турция намерена продолжать закупать иностранные вакцины от нового коронавируса до тех пор, пока не разработает собственную. Об этом заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

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"К настоящему времени около 11,5 млн наших граждан привились от коронавируса. Турция продолжит закупку зарубежных вакцин, пока собственная не будет готова к использованию", - сказал турецкий лидер.

Он также сообщил, что правительство приняло решение сохранить все действующие ограничения в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и призвал не пренебрегать ими.

Между тем, как сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Турции, за минувшие сутки в стране был зарегистрирован рекордный для 2021 года прирост числа заразившихся коронавирусом - 15 503 новых случая.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 2,894 млн, умерли 29 552 человека, выздоровели 2,716 млн пациентов.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия COVID-19
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