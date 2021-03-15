Эксперт: антитела после вакцинации от коронавируса у пожилых обычно ниже, чем у молодых

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Уровень антител у пожилых людей после вакцинации от коронавируса, как правило, ниже, чем у молодых. Об этом рассказала заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в интервью " Российской газете ", опубликованном в понедельник.

"Если уровень антител ноль, наверное, что-то пошло не так. Может, у человека на момент прививки были проблемы со здоровьем или просто переутомление. Или у него приобретенный или постоянный иммунодефицит. У пожилых иммунный ответ формируется дольше, чем у молодых, и уровень антител у них, как правило, ниже", - сказала она.

Непомнящих отметила, что четкие цифры по уровню антител после вакцинации "Эпиваккороной" пока называть некорректно, необходимо закончить расширенные пострегистрационные исследования.

Отвечая на вопрос о защите от коронавируса на протяжении года после прививки вакциной "Вектора", заместитель руководителя центра сказала, что есть все предпосылки для такого предположения, однако утверждать точно нельзя, пока не пройдет год с момента вакцинации. "Но наши обезьянки, которых укололи прошлой весной, живы, здоровы и веселы, периодически сдают кровь, и антитела у них сохраняются. Также в течение 270 дней мы будем наблюдать за добровольцами первой, второй фазы, чтобы окончательно понять, сохраняется ли у них иммунитет и как долго", - уточнила она.

Центр "Вектор" 24 июля 2020 года получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что она получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал "Вектору" разрешение на проведение пострегистрационных исследований "Эпиваккороны" на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах старше 18 лет.