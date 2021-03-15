В ЕС заявили, что преимущества вакцины AstraZeneca продолжают перевешивать риски

ГААГА, 15 марта. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) по-прежнему придерживается позиции, что преимущества от использования вакцины от коронавируса компании AstraZeneca перевешивают риски. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении регулятора ЕС.

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

"Пандемия коронавируса является глобальным кризисом с разрушительными последствиями для системы здравоохранения, общества и экономики, - отметили в агентстве. - Вакцины от коронавируса помогают защищать от заражения людей, в том числе работников служб здравоохранения и наиболее уязвимых слоев населения, в частности пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Поэтому, в то время как расследование инцидентов продолжается, EMA продолжает придерживаться позиции, что преимущества от вакцины AstraZeneca с точки зрения предотвращения распространения коронавируса и связанных с этим рисков госпитализаций и смертельных исходов, перевешивают риски побочных эффектов".

Ситуация с вакциной от AstraZeneca

В EMA подчеркнули, что осложнения были выявлены у малого числа вакцинированных людей и что количество подобных случаев у привившихся не превышает количество случаев среди населения в целом.

Вместе с тем агентство продолжает внимательно изучать ситуацию и случаи тромбоэмболических осложнений. В четверг, 18 марта, комитет по оценке фармаконадзорных рисков проведет внеочередную встречу, чтобы обсудить имеющуюся на данный момент информацию и дальнейшие действия.

Сама компания AstraZeneca в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании.

ВОЗ призвала продолжать применение данной вакцины, отметив, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.