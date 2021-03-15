На Украине опровергли обнаружение нового штамма коронавируса

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан опроверг сообщения о новом штамме коронавируса, якобы обнаруженном в Ивано-Франковской области на западе страны.

"Нет, это неправда. Никакого нового штамма нет. По всей вероятности, "новость" появилась после того, как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошел от южноафриканского. В итоге просто напутали", - заявил он в понедельник украинскому изданию "Страна".

Ранее украинское издание "Вести" со ссылкой на Рубана сообщило, что ученые Украины передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Ивано-Франковской области. Утверждалось, что это "комбовирус", имеющий признаки британского штамма, но со своими особенностями. Кроме того, "в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ", в том числе "агрессивность, быстрая распространяемость", процитировало издание Рубана.

4 марта на Украине был выявлен британский штамм коронавируса, его обнаружили в двух пробах из Ивано-Франковской области.

Ивано-Франковская область является одним из лидеров среди других регионов страны по количеству инфицированных и находится в красной зоне карантина. В области сложная ситуация с госпитализацией, там занято порядка 70-80% больничных койко-мест. Всего с начала пандемии на Украине общее число заразившихся достигло 1 467 548 человек, выздоровели 1 226 007 пациентов, умерли 28 433. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине началась третья волна пандемии.