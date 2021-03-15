Словения приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

ЛЮБЛЯНА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Словении приняли решение о приостановке вакцинации населения от коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции министр здравоохранения республики Янез Поклюкар.

"Из-за сомнений в отношении вакцины AstraZeneca мы попросили группу экспертов еще раз изучить все детали. Они отметили, что, согласно оценкам профессионалов, рисков по поводу продолжения вакцинации не существует. Тем не менее в качестве меры предосторожности группа предложила временно приостановить вакцинацию AstraZeneca. По крайней мере, до окончательного решения Европейского агентства лекарственных средств", - отметил министр здравоохранения Словении.

Сама компания AstraZeneca в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. До этого ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призывали продолжать применение данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.