В работе сервисов Microsoft в США произошел сбой

ТАСС, 15 марта. Пользователи в США в понедельник сообщают о сбоях в работе ряда сервисов программной среды Microsoft 365. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки, в частности, наблюдаются в функционировании платформы для групповой работы Microsoft Teams, а также в приложениях Microsoft Office.

Большая часть жалоб поступает на невозможность подключиться к серверу (около 49%), примерно 36% пользователей не могут войти в свои учетные записи, около 14% испытывают трудности при работе с сервисом Outlook.