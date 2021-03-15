{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В работе сервисов Microsoft в США произошел сбой

Неполадки, в частности, наблюдаются в функционировании платформы для групповой работы Microsoft Teams

ТАСС, 15 марта. Пользователи в США в понедельник сообщают о сбоях в работе ряда сервисов программной среды Microsoft 365. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки, в частности, наблюдаются в функционировании платформы для групповой работы Microsoft Teams, а также в приложениях Microsoft Office.

Большая часть жалоб поступает на невозможность подключиться к серверу (около 49%), примерно 36% пользователей не могут войти в свои учетные записи, около 14% испытывают трудности при работе с сервисом Outlook.

Теги
США
Власти США установили, что взрыв в Нэшвилле в декабре 2020 года не был терактом
По мнению властей, Куинн Уорнер, действовавший в одиночку, "руководствовался намерением покончить с жизнью"
Читать полностью