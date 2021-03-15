Португалия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

МАДРИД, 15 марта. /ТАСС/. Португалия решила приостановить вакцинацию от нового коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca. Об этом в понедельник сообщила газета "Publico" .

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

Ранее некоторые страны, в том числе Германия, Испания, Италия и Франция, приостановили использование вакцины от AstraZeneca.

Сама компания в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. До этого ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призывали продолжать применение данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.