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Пандемия COVID-19

Португалия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

Ранее использование вакцины приостановили некоторые страны, в том числе Германия, Испания, Италия и Франция

МАДРИД, 15 марта. /ТАСС/. Португалия решила приостановить вакцинацию от нового коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca. Об этом в понедельник сообщила газета "Publico".

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Ранее некоторые страны, в том числе Германия, Испания, Италия и Франция, приостановили использование вакцины от AstraZeneca.

Сама компания в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. До этого ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призывали продолжать применение данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.

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ПортугалияПандемия COVID-19
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