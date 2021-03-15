СМИ: Марокко продолжит применение вакцины AstraZeneca

РАБАТ, 15 марта. /ТАСС/. Марокко продолжит использование вакцины от коронавируса британско-шведской фирмы AstraZeneca в рамках продолжающейся общенациональной кампании по вакцинации. Об этом сообщает в понедельник портал " 360 " со ссылкой на правительственный источник.

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

По словам представителя властей королевства, "вакцина AstraZeneca не представляет опасности". "С момента начала вакцинации в конце января министерство здравоохранения пока не сообщало о каких-либо серьезных инцидентах", - отметил источник портала.

"Мы продолжим использовать эту вакцину, потому что нет причин приостанавливать ее применение с медицинской и научной точки зрения. Никакого риска нет", - заверил он.

В режиме санитарного ЧП

28 января король Мухаммед VI дал старт национальной кампании вакцинации населения от коронавируса, привившись первой дозой вакцины в королевском дворце в Фесе. В соответствии с указаниями монарха вакцинация бесплатна для всех граждан. Она коснется 80% населения Марокко (около 30 млн человек).

К вечеру 15 марта в королевстве вакцинированы более 4,22 млн человек, при этом свыше 1,76 млн из них введены два компонента вакцины.

К настоящему моменту власти Марокко используют в рамках крупномасштабной общенациональной кампании две вакцины - от китайской компании Sinopharm и британско-шведской AstraZeneca.

4 марта правительство Марокко в двенадцатый раз продлило действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса. Он будет действовать до 10 апреля.