Бразилия подписала контракты с Pfizer и Janssen о покупке вакцин от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Бразилии подписало контракт с американскими фармацевтическими компаниями Pfizer и Janssen о покупке 138 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения Эдуарду Пазуэллу.

"Это вакцины, контракты на покупку которых уже заключены. Мы уже подписали контракты с <...> Pfizer и Janssen", - сказал он в ходе пресс-конференции, комментируя таблицу с графиком поставок препаратов. Janssen является подразделением компании Johnson & Johnson.

Как следует из продемонстрированного документа, первая поставка вакцины Pfizer (1 млн доз) должна быть осуществлена в апреле, в мае ожидаются еще 2,5 млн доз, по 10 млн доз - в июне и июле. Всего до конца года поступят 100 млн доз препарата. Вакцина Janssen в объеме 38 млн доз будет доступна в Бразилии не ранее второго полугодия.

Ранее бразильские власти также подписали контракты на приобретение российской вакцины "Спутник V" и индийского препарата Precisa компании Bharat Biotech. Обе эти вакцины, как и препарат Janssen, до сих пор не одобрены Национальным агентством по санитарному надзору.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Бразилии 18 января. Сейчас для иммунизации населения используются препараты британско-шведской AstraZeneca и китайской компании Sinovac Biotech. Помимо этого, регулятор одобрил вакцину Pfizer.