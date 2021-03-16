Госдума обсудит введение "гаражной амнистии" и лишение свободы за оскорбление ветеранов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник обсудит введение "гаражной амнистии" - упрощенного порядка регистрации гаражей и земли под ними, ответственности за оскорбление ветеранов, а также законопроект, направленный на совершенствование нормативного правового регулирования в сфере обращения медицинских изделий.

Законопроект о "гаражной амнистии" депутаты рассмотрят во втором, основном чтении. Документом предусмотрен механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков.

Ко второму чтению профильный комитет по госстроительству и законодательству поддержал ряд поправок. Согласно одной из них, упрощенный порядок регистрации распространится на земельные участки под металлическими некапитальными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года, при этом "амнистия" не распространится на гаражи-ракушки. Предусматривается право инвалидов на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства. Граждане также смогут получить право собственности на гараж и землю под ним по одному заявлению без уплаты госпошлины при его подаче.

Защита чести ветеранов

Во втором чтении Госдума планирует рассмотреть законопроекты вице-спикера Ирины Яровой об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма. Согласно редакции текста, предложенной ко второму чтению, в Уголовном кодексе РФ предлагается прописать, что публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны наказываются штрафом в размере до 3 млн рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет. Если такие высказывания или сведения распространялись через СМИ и интернет, то сумма составит от 2 млн до 5 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы - до 5 лет. Предусмотрено и ужесточение административной ответственности для юридических лиц за подобное правонарушение - штраф составит от 3 млн до 5 млн рублей.

В процессе подготовки законопроектов ко второму чтению комитет по госстроительству поддержал поправки, предложенные представителями всех фракций, которые предусматривают жесткие санкции за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Так, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана повлечет штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Если преступление совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей, а срок лишения свободы - до 5 лет.

Контроль за медицинскими изделиями

Госдума во вторник также намерена рассмотреть правительственный законопроект, направленный на совершенствование нормативного правового регулирования в сфере обращения медицинских изделий, а также на подготовку к единому рынку обращения медицинских изделий в рамках соглашения Евразийского экономического союза. Проект определяет возможность обращения медицинских изделий до истечения их срока годности, уточняются случаи, когда медицинские изделия не подлежат государственной регистрации, а также разъясняется понятие "недоброкачественное медицинское изделие". Законопроект также уточняет положения о государственном контроле в сфере обращения медицинских изделий, в том числе в форме мониторинга безопасности медицинских изделий.

Кроме того, в первом чтении депутаты намерены рассмотреть еще один правительственный законопроект, уточняющий порядок психиатрического освидетельствования граждан для выполнения отдельных видов работ, в том числе связанных с источниками повышенной опасности, а также вредными или опасными условиями труда. Согласно документу, перечень таких видов работ и порядок проведения освидетельствования определит Минздрав.