Эксперты: для доступа к цифровым сервисам школам надо выделять по 2,5 тыс. руб. на ученика

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские школы не могут приобретать доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам, большинство из которых распространяются на платной основе, поэтому учебным заведениям следует выделять 2,5 тыс. рублей в год на ученика, чтобы обеспечить учащихся и учителей качественными цифровыми продуктами. Об этом говорится аналитическом докладе НИУ ВШЭ к годовщине пандемии COVID-19, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Выделения 2,5 тыс. рублей в год на одного ученика будет достаточно, чтобы обеспечить российских учеников и учителей качественными цифровыми продуктами и стимулировать производителей цифровых ресурсов к совершенствованию своих продуктов", - говорится в докладе.

Авторы отмечают, что на российском рынке представлен обширный и разнообразный корпус цифровых образовательных сервисов, разработанных для различных программ и покрывающих все школьные предметы. Но большинство решений разрабатываются частными провайдерами и распространяются на платной основе, у школ нет возможности приобретать доступ к данным решениям и эффективно использовать их в своем образовательном процессе. Это усугубляет образовательное неравенство, поскольку доступ к современным цифровым решениям получают школьники, имеющие ресурсы для его оплаты.

Отмечается, что решение этой проблемы видится в нормативном закреплении выделенной дополнительно части норматива финансирования, "окрашенного" специально для закупки цифровых образовательных ресурсов. Это позволит образовательным организациям самостоятельно выбирать наиболее подходящие цифровые ресурсы и приобретать доступ для всех школьников.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что существующие образовательные сервисы в России не охватывают всю школьную программу, в связи с этим создается библиотека цифрового образовательного контента.