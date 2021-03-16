Сирийские саперы планируют к лету разминировать западный район Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 16 марта. /ТАСС/. Сирийские саперы намерены в течение весны разминировать западный район провинции Алеппо, в который уже начали возвращаться мирные жители, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Сергей Шкерин.

Российские военные специалисты дополнили карту разминирования провинции новым районом Алеппо, куда в начале марта был перекрыт маршрут диверсионных групп. Неразорвавшиеся снаряды и взрывные устройства находят в полуразрушенных особняках, бассейнах, на улицах, где уже играют дети.

"Как известно, сирийские семьи - многодетные, и зачастую дети предоставлены сами себе. И когда они предоставлены сами себе, зачастую находят взрывоопасные предметы. О данных случаях сирийская сторона нам оперативно сообщает", - рассказал Шкерин, отметив, что сирийские саперы работают без выходных и планируют полностью разминировать западную часть провинции к началу лета.

В больницу на днях попали четыре ребенка, зацепившие в заброшенном доме растяжку боевиков. Местные жители показывают журналистам неразорвавшиеся снаряды, пробившие несколько этажей зданий, а также располагавшиеся рядом огневые точки. "Здесь столько взрывов было! Почти каждый дом зацепило. Тут все горело. Надо быстро разбирать завалы, чтобы жить с комфортом", - отметил местный житель Нури Дин-Эсмерадис.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Вооруженные группировки, по условиям соглашения о капитуляции, были выведены из Алеппо в декабре 2016 года, однако под их контролем оставались городские окраины и окрестности, откуда боевики регулярно обстреливали мирные кварталы. Город сильно пострадал, многие здания, достопримечательности были разрушены или повреждены. Алеппо был промышленной столицей Сирии, но из-за конфликта большинство его предприятий перестали работать. Сейчас здесь ведется масштабное восстановление жилых домов, предприятий и инфраструктуры, в город возвращаются беженцы.

Всего инженерными подразделениями Вооруженных сил Сирии разминировано 3 583 га территории, 3 112 зданий и сооружений, 273 км дорог, обнаружено и уничтожено свыше 42 000 взрывоопасных предметов, в том числе более 5 600 самодельных взрывных устройств.