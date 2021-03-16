Суд проверит законность отказа СК возбудить дело по заявлению Навального об отравлении

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Жалоба защиты на отказ Следственного комитета возбудить дело в отношении сотрудников ФСБ по обвинению в отравлении Алексея Навального будет рассмотрена во вторник 235-м гарнизонным судом в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Жалоба, поданная в интересах Навального, будет рассмотрена 235-м гарнизонным судом во вторник, 16 марта, в 10:00 мск", - сообщили ТАСС в суде.

Навальный примет участие в заседании в режиме видеосвязи из колонии в Покрове, куда он был доставлен для отбывания наказания по делу "Ив Роше". В связи с карантинными мерами заседание пройдет в закрытом для публики режиме, на него будут допущены лишь заранее аккредитовавшиеся пишущие корреспонденты.

Юрист Навального Владлен Лось ранее обратился в Главное военное следственное управление СК РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении вероятных сотрудников ФСБ, которых Навальный обвинил в своем отравлении. Следствие рассмотрело заявление и не нашло оснований для проведения проверки и возбуждения дела в связи с отсутствием признаков преступлений в действиях сотрудников ФСБ. Жалоба в суд была подана Лосем в рамках статьи 125 УПК РФ, которая предусматривает обжалование "действий или бездействия следствия".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Власти Германии 2 сентября выступили с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". 7 сентября врачи берлинской клиники сообщили, что Навального вывели из комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Российские власти неоднократно заверяли, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ.

После окончания лечения Навальный вернулся в Россию, где был задержан за нарушения условий отбывания условного наказания по делу "Ив Роше". Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по этому делу на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений.