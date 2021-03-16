Госконсилиум Австрии рекомендовал продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca

ВЕНА, 16 марта. /ТАСС/. Государственный консилиум по вакцинации рекомендовал продолжить применение препарата от коронавируса AstraZeneca в Австрии, несмотря на решение ряда стран ЕС приостановить его использование. Об этом сообщило в понедельник Австрийское агентство печати со ссылкой на заявление совещания представителей государственных органов власти.

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

Согласно решению консилиума, сообщения о предполагаемых побочных эффектах из разных европейских стран не являются полными и трудны для сравнения, поэтому невозможно сделать однозначные выводы из этой информации. Консилиум ожидает дополнительных сведений от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) во вторник.

Глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер призвал выработать общеевропейский подход по применению AstraZeneca на основе решения ЕМА. Согласно заявлению Минздрава, в данный момент нет доказательств связи между вакциной AstraZeneca и последствиями для здоровья человека. "Национальные односторонние шаги не являются ни эффективными, ни укрепляющими доверие. Если принимаются такие серьезные решения, то они должны быть четко обоснованы данными и фактами, в идеале рекомендованы EMA", - сказано в заявлении Аншобера.

Ранее ряд стран приостановил в качестве меры предосторожности использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании у привившихся тромбов в сосудах при нарушении свертываемости крови. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.

В EMA подчеркнули, что данные осложнения были выявлены у малого числа вакцинированных людей и что количество подобных случаев у привившихся не превышает количество случаев среди населения в целом.