Эксперты создают онлайн-переводчик для коренных малочисленных народов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Специалисты начали разрабатывать онлайн-переводчик для коренных малочисленных народов, в том числе проживающих на территории Арктической зоны России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе общественной организации "Совет общин КМНС" по итогам совещания по плану предстоящего всемирного Десятилетия языков коренных народов (2022-2032 годы).

"В глобальный план Десятилетия родных языков коренных народов мира участники совещания порекомендовали включить ряд предложенных российскими и иностранными экспертами мероприятий. Наибольший интерес вызвала продолжающаяся работа по созданию и поддержке кочевых школ и детских садов в Арктической зоне, создание онлайн-переводчика для многих языков коренных народов - совместного продукта нескольких информационных корпораций", - сказали в пресс-службе.

Издательство "Кириллика", Центр арктических и сибирских исследований (ЦАСИ) Социологического института Российской академии наук и "Совет общин КМНС" при поддержке Международного Шуховского фонда разработали модель наполнения электронного словаря-глоссария для языков 19 коренных народов, который станет базой для создания и наполнения онлайн-переводчика на базе уже существующего переводчика одной из российских корпораций, пояснили в пресс-службе.

Совещания по плану предстоящего всемирного Десятилетия языков коренных народов состоялось в Алма-Ате. В работе приняли участие представители коренных народов Восточной Европы, России и Центральной Азии. Работа участников совещания продлится два дня и завершится выступлением руководителя отдела универсального доступа к информации штаб-квартиры UNESCO Жако Дю Туа.

"Россия подходит к началу Десятилетия языков с очень большим опытом и возможностями. У нас в стране сложились отношения между коренными народами и госструктурами, при котором мнение коренных имеет решающее влияние в вопросах сохранения языков", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя "Совета общин КМНС" Инессы Томской.

В российской Арктике проживают 19 коренных малочисленных народов, располагаются объекты их наследия, которые представляют историческую и культурную ценность общемирового значения. По данным всероссийской переписи населения 2010 года, численность коренных малочисленных народов в Арктической зоне РФ составляет 102 тыс.