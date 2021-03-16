В Минздраве Украины заявили, что не видят проблем с использованием вакцины AstraZeneca

"Я не вижу никаких проблем, не о чем говорить", - заявил Степанов, отвечая на вопрос о том, может ли вакцина от AstraZeneca нести угрозу жизни людей. Он также добавил, что препаратом этой компании привиты его родители. "Я человек, который сделал прививку этой вакциной своим маме и папе. Какое еще [нужно] подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной?" - заявил Степанов.

Министр считает, что страны, которые приостановили вакцинацию препаратом, сделали это, так как "хотят четко понять, что нет связи между тромбозом и этой вакциной".

Экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко придерживается другого мнения. Она заявила, что Украине необходимо "войти в контакт со странами, которые приостановили" использование препарата AstraZeneca, а также "купить ту вакцину, которую можно без сомнений давать людям". Кроме того, по ее словам, государство должно начать программу производства собственной вакцины.

Ранее ряд стран, в том числе Германия, Испания, Италия и Франция, приостановили использование вакцины от AstraZeneca. Сама компания в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призывают продолжать применение данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.

Первые 500 тыс. доз препарата Covishield, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, Украина получила из Индии, и 24 февраля одной из последних в Европе начала кампанию по вакцинации. Всего на Украине зарегистрированы три вакцины - Covishield, препарат американской фирмы Pfizer, а также китайская CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. От российских препаратов Киев отказался. С начала кампании привиты 53 155 человек, все они получили первую дозу вакцины. В электронную очередь на вакцинацию от коронавируса записались около 250 тыс. жителей Украины. Прививки против COVID-19 в стране проводят 90 мобильных бригад иммунизации.