Суд в США отменил разрешение россиянке Осиповой не добиваться приезда детей из России

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Апелляционный суд десятого округа США отменил вынесенное им в феврале постановление, согласно которому россиянке Богдане Осиповой было разрешено временно не добиваться приезда ее детей из РФ в Соединенные Штаты. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в понедельник в электронную базу суда.

"Подзащитная не смогла доказать, что имеет право на отсрочку решения суда до завершения рассмотрения апелляции. Поэтому мы отказываем в этом ходатайстве. Мы также отменяем временную отсрочку от 16 февраля 2021 года", - говорится в постановлении. Окончательное решение по поданной Осиповой в январе апелляции пока не вынесено.

16 февраля указанный апелляционный суд разрешил Осиповой "до последующего постановления" не выполнять два из шести пунктов дополнительных условий ее освобождения, которые 8 января были установлены федеральным окружным судом в штате Канзас. Первый из двух пунктов сформулирован следующим образом: "Вам следует вернуть детей в США, если это в ваших силах, и в полной мере содействовать возвращению детей в США". Согласно второму пункту, Осипова должна представить суду доказательства того, что она в течение 45 дней после вынесения вердикта "предприняла добросовестные попытки" для возвращения детей в США. Этот срок истек 22 февраля.

Россиянка последовательно настаивает на том, что выполнить данные условия она не может. Адвокаты Осиповой отмечали, что невыполнение этих требований может грозить ей повторным тюремным заключением.

"Сведениями о местонахождении гражданки России Богданы Осиповой генконсульство не располагает", - сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Нью-Йорке в понедельник.

Апелляционный суд в феврале частично удовлетворил ходатайство Осиповой. Она попросила суд приостановить действие условий ее освобождения, которые были установлены федеральным окружным судом в штате Канзас до окончательного решения по делу. В новом постановлении апелляционного суда отмечается, что добиваться отмены условий ее освобождения россиянке следует сначала в федеральном окружном суде в Канзасе. Как отмечается в документе, россиянке следует ознакомить окружной суд с "новыми обстоятельствами дела", если они имеются. В указанный федеральный окружной суд новые ходатайства пока не поступали.

Повторный приговор и апелляция

Федеральный окружной суд в Канзасе в июне 2019 года приговорил россиянку к семи годам тюремного заключения. Это произошло после того, как Осипову признали виновной в похищении ее ребенка и по двум пунктам статьи о вымогательстве. В январе текущего года судья Эрик Мелгрен вынес повторный приговор. Согласно постановлению, россиянка более не обязана отбывать тюремное заключение, но должна запросить у властей РФ разрешение на возвращение ее детей в США. Кроме того, согласно постановлению, Осипова в течение года будет находиться в США под надзором властей и не сможет покинуть страну.

Мелгрен был обязан вынести повторный приговор по решению апелляционного суда, о котором было объявлено в августе 2020 года. После пересмотра дела Осиповой апелляционным судом ей инкриминировалось только похищение собственного ребенка, а остальные статьи были признаны безосновательными. Осипова на слушаниях в федеральном суде перед вынесением нового приговора 8 января заявила, что не имеет "ни физической, ни юридической возможности вернуть детей в США".

Адвокаты Осиповой еще в январе текущего года оспорили ту часть вердикта федерального суда в Канзасе, которая касается условий ее освобождения. Защитники обратились в апелляционный суд десятого округа США.

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с ее бывшим мужем - американцем Брайаном Мобли. Дети проживают в России. Судом РФ вывоз ее детей за границу запрещен до достижения ими совершеннолетия.