Аэропорт Денвера в США восстановил работу после сильного снегопада

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт города Денвер возобновил работу после сильного снегопада, обрушившегося в минувшие выходные на штат Колорадо. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в Twitter аэропорта.

"Мы вернулись, - говорится в сообщении. - Четыре взлетно-посадочных полосы открыты, осуществляются прием и отправка рейсов из Денвера". При этом руководство аэропорта подчеркнуло, что по-прежнему возможны задержки и отмены некоторых рейсов, которые вызваны сбоями в расписании авиакомпаний.

В минувшие выходные на штат Колорадо обрушился сильный снегопад. В течение двух суток в международном аэропорту Денвера были отменены более 2 тыс. рейсов. К вечеру воскресенья толщина снежного покрова составляла 68 см. По оценкам специалистов, опрошенных агентством Ассошиэйтед Пресс, это четвертый по силе снегопад в истории Денвера.

В феврале из-за аномальных морозов и снегопадов в южных штатах миллионы людей остались без электричества и воды. Особенно тяжелая ситуация складывалась в штате Техас, президент США Джо Байден тогда отдал распоряжение оказать федеральную помощь местным властям из-за последствий сильной снежной бури. По данным газеты "Нью-Йорк таймс", жертвами февральской непогоды в стране стали 58 человек.