Минздрав Палестины предупредил об опасности новой волны эпидемии коронавируса в стране

"Нынешняя эпидемиологическая ситуация очень опасна из-за стремительного распространения заболевания беспрецедентными темпами с начала пандемии, - сообщила она. - Общее количество подтвержденных случаев на данный момент превысило 235 тыс., количество смертельных исходов приближается к 2 500, что составляет 1,1%". По ее словам, во всех провинциях зафиксировано резкое увеличение числа инфицированных, в том числе новыми штаммами вируса, и в первую очередь британским. Кроме того, отметила министр, резко возросло число тяжелых больных, нуждающихся в аппаратах искусственной вентиляции легких. "Заполняемость палестинских больниц и центров лечения коронавирусной инфекции достигла 100%, - указала она. - В целях контроля за эпидемиологической ситуацией мы вынуждены были вернуться к жестким ограничительным мерам: уже вторую неделю полностью прервано сообщение между провинциями, закрыты школы и вузы".

При этом Кайле сообщила, что до сих пор, несмотря на договоренность со Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о предоставлении 37 тыс. доз вакцины в феврале и 250 тыс. доз в марте через международный механизм COVAX, Палестина ничего не получила. "В соответствии с рекомендациями ВОЗ мы должны охватить вакцинацией 60% населения, чтобы иметь возможность постепенно возвращаться к полноценной экономической жизни, - добавила она. - В этом контексте позвольте мне поблагодарить правительства России и Китая за их помощь в обеспечении нас некоторым количеством вакцин, что позволило нам охватить прививками работников здравоохранения".

11 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проинформировал о регистрации палестинским Минздравом "Спутника V", что было осуществлено в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на палестинской территории. Первая партия поступила на Западный берег Иордана в начале февраля, и рассчитаны дозы были в первую очередь на врачей и медработников. 21 февраля вакцинация началась в секторе Газа, куда из Рамаллы доставили 2 тыс. доз, еще 20 тыс. доз российского препарата были доставлены в Газу из ОАЭ.