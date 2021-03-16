В Румынии продолжат вакцинацию препаратом AstraZeneca

БУХАРЕСТ, 16 марта. /ТАСС/. Медицинские власти Румынии в понедельник решили продолжить иммунизацию населения против коронавируса всеми вакцинами, одобренными в настоящее время на европейском уровне, в том числе британско-шведским препаратом AstraZeneca. Об этом сообщил Национальный комитет по координации мер по вакцинации против COVID-19 по итогам совещания, в котором также приняли участие представители Министерства здравоохранения, Национального института здравоохранения и Национального агентства медикаментов и медицинского оборудования.

"После анализа сообщений о побочных эффектах, зарегистрированных в Румынии, мотивации решений других стран, событий на международном уровне, а также рекомендаций Европейского агентства лекарственных средств (EMA) представители перечисленных учреждений решили продолжать кампанию вакцинации в Румынии всеми препаратами против COVID-19, одобренными в настоящее время на европейском уровне", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее ряд стран, в том числе Германия, Испания, Италия и Франция, приостановил использование вакцины от AstraZeneca. Сама компания в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призвали продолжать применение данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.