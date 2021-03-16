Власти Республики Кипр приостанавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca до 18 марта

НИКОСИЯ, 16 марта. /ТАСС/. Медицинские власти Республики Кипр приняли решение приостановить до ближайшего четверга вакцинацию жителей подконтрольного им греческого юга острова препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca. Об этом сказано в заявлении министерства здравоохранения, опубликованном вечером в понедельник.

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

"В ожидании заключения Комитета по оценке рисков фармакологического надзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств, который расследует ряд случаев образования тромбов у людей, привитых вакциной AstraZeneca в странах Европейского союза, сегодня было принято решение временно отложить вакцинацию препаратом AstraZeneca до четверга, 18 марта", - отмечает Минздрав Кипра.

В ведомстве подчеркнули, что плановые прививки вакцинами компаний Pfizer и Moderna будут проходить в обычном режиме.

Ранее ряд стран приостановил использование вакцины AstraZeneca. Такое решение приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словения, а также Таиланд и Франция.

Компания AstraZeneca в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призывают продолжать применение данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.