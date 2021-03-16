В Иордании после ужесточения карантинного режима начались акции протеста

БЕЙРУТ, 16 марта. /ТАСС/. Несколько сотен демонстрантов вышли в понедельник на улицы Аммана после вступления в силу комендантского часа, который действует в стране с 19:00 по 06:00. Как сообщило Agence France-Presse (AFP), протестующие появились в центральных кварталах Аммана, где они подожгли покрышки и мусорные баки.

Участники акции выкрикивали антиправительственные лозунги, требуя отмены ограничений, введенных властями 11 марта из-за роста числа инфицированных. "Долой кабинет коррупционеров, мы хотим жить и работать!" - скандировали протестующие. В ответ полицейские формирования применили гранаты со слезоточивым газом.

Сообщения об уличных протестах поступили из других городов, наиболее массовыми были выступления в Мадабе и Ирбиде, где имели место столкновения с силами правопорядка. Глава МВД королевства Мазен Фарайя, который временно исполняет обязанности министра здравоохранения, подтвердил право подданных на проведение демонстраций, однако потребовал при этом строгого соблюдения комендантского часа, введенного властями.

Число инфицированных в Иордании достигло в понедельник нового максимума с начала пандемии. Как сообщило агентство Petra со ссылкой на данные министерства здравоохранения королевства, за один день коронавирус был выявлен у 9 416 подданных, еще 83 умерли от последствий коронавируса. Выступая на заседании антикризисного штаба, король Абдалла II назвал "пугающими" данные о числе заразившихся коронавирусом и потребовал принятия экстренных мер.

По сведениям газеты Ad-Dustour, причиной резкого увеличения количества случаев инфицирования в Иордании стало проникновение из Великобритании более заразного и смертоносного штамма вируса. Наибольшее число заразившихся было зафиксировано за сутки в столице Аммане и его окрестностях (4 787), далее следуют провинции Ирбид (1 078) и Эз-Зарка (871). ПЦР-тестирование прошли 48 638 иорданцев, при этом положительный результат зафиксирован у 19,36%.

Согласно статистике, общее число инфицированных в королевстве с 10 марта 2020 года достигло 486 470, число смертельных исходов составило 5 428, от инфекции излечились 401 319.