В Канаде зафиксировали первые случаи отказа населения от вакцины компании AstraZeneca

ОТТАВА, 16 марта. /ТАСС/. Первые случаи отказа населения вакцинироваться препаратом от нового коронавируса, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, зафиксированы в канадской провинции Квебек. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV .

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

Эту информацию телеканалу подтвердили в правительстве региона. Случаи отказа делать прививку вакциной AstraZeneca зафиксированы в Монреале. Другие канадские регионы пока не сообщали о подобном.

Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заверил канадцев в безопасности вакцины AstraZeneca. Он также призвал их не отказываться от этого препарата, так как он был одобрен для использования канадским Минздравом.

11 марта датское управление здравоохранения сообщило, что вакцинация препаратом AstraZeneca в стране временно прекращена. Ряд других стран Европы, в том числе Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Норвегия, Нидерланды и Франция, приостановили использование вакцины в связи с сообщениями о случаях формирования тромбов и снижения количества тромбоцитов в крови привившихся старше 50 лет.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca. Прививки сделали 2,5 млн человек (6,71% населения).