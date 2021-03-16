"Ъ": в МВД планируют ужесточить наказание за систематическое вождение в нетрезвом виде

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. МВД РФ по поручению вице-премьера Юрия Борисова разработало поправки к Уголовному кодексу (УК) РФ, согласно которым максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде будет увеличен с двух до трех лет. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

По данным издания, изменения внесены в статью 264.1 УК РФ. Если гражданин был судим по указанной статье ранее, ему может быть назначен штраф в размере до 500 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет, лишение свободы на срок до трех лет.

В настоящее время за повторное вождение в нетрезвом виде судом может быть назначен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний.

В пояснительной записке к документу отмечается, что существующие меры не сдерживают нетрезвых водителей. "На бытовом уровне подобные нарушения продолжают ассоциироваться с незначительным правонарушением, и лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, снова садятся пьяными за руль", - отмечают авторы поправок.

Как пишет "Коммерсантъ", изменения поддержали в Генпрокуратуре, Верховном суде, СК, государственно-правовом управлении президента.