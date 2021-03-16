МВД не будет менять основания для решения о нежелательности пребывания в РФ иностранцев

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. МВД России не будет вводить дополнительные основания для принятия решения о нежелательности пребывания или проживания на территории России иностранцев или лиц без гражданства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Министерство ранее разработало проект приказа "О порядке представления и рассмотрения в МВД РФ и его территориальных органах материалов для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ".

"Дополнительных оснований для принятия решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства РФ проект приказа не содержит", - сказали в пресс-центре МВД.

В ведомстве пояснили, что документом будет утвержден обновленный порядок представления рассмотрения в МВД России и его территориальных органах материалов для принятия решения о нежелательности пребывания иностранцев в России. Также планируется уточнить сроки и порядок их проверки, доведение принятого решения до иностранного гражданина, ожидающего решения.

По закону признать пребывание иностранца в России нежелательным можно в случаях нарушения при въезде в Россию, отсутствия либо утраты документов, подтверждающих право пребывать или проживать в стране, уклонения от выезда из страны по истечению допустимого срока или нарушения правил транзитного проезда.

Кроме того, решение о нежелательности пребывания или проживания иностранца или лица без гражданства в РФ может быть принято, если человек создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку или здоровью населения. Также в перечень таких оснований входят случаи, если иностранец представляет угрозу для защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания или проживания в России, обязаны выехать из страны в отведенный срок, в противном случае они будут депортированы.