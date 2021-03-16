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Глава Минприроды заявил, что уровень пожарной опасности вырастет в лесах России в апреле

По словам Александра Козлова, в зоне риска, в частности, окажутся Южный федеральный округ, Северный Кавказ, юг Алтайского края, Бурятии

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Уровень пожарной опасности в лесах России повысится в апреле, согласно климатическим прогнозам. В зоне риска окажутся Южный федеральный округ, Северный Кавказ, юг Алтайского края, Бурятии и ряд других регионов, сообщил министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов.

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"Страна большая, ситуация разная в регионах. Росгидромет дает нам предварительный климатический прогноз, по которому уровень пожарной опасности повысится уже в апреле. Это [затронет прежде всего] южные регионы Южного федерального округа, Северный Кавказ, юг Алтайского края, большую часть Республики Тыва, юг Бурятии, Забайкальский край, Еврейскую автономную область, Приморский край", - сообщил он в интервью ТАСС.

По словам Козлова, в настоящее время также вызывает беспокойство повторяемость лесных пожаров высоких и экстремальных классов в Калмыкии. Их количество растет из года в год.

Министр планирует посетить ряд регионов в ближайшее время, чтобы выяснить у местных властей, чего им не хватает для эффективной борьбы с лесными пожарами.

"Я планирую посетить несколько территорий. Не для того, чтобы оценить, а именно посмотреть, чем и как мы можем быть полезны регионам. Наши коллеги всегда говорят о методике финансирования работ, но мы должны понимать, что деньгами все не закидаешь", - пояснил Козлов.

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