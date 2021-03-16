СМИ: в Канаде разрешат использовать вакцину AstraZeneca людям в возрасте 65 лет и старше

ОТТАВА, 16 марта. /ТАСС/. Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации изменит свое решение и будет рекомендовать использовать вакцину от коронавируса, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, людям в возрасте 65 лет и старше. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

Эту информацию телеканалу подтвердил высокопоставленный источник в канадском правительстве. По его данным, официально об этом может быть объявлено уже во вторник.

1 марта Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации рекомендовал Минздраву страны отказаться от использования вакцины AstraZeneca людьми старше 65 лет. Тогда это объяснили "ограниченной на данной момент информацией относительно ее эффективности для этой возрастной группы". Комитет дает рекомендации канадским властям относительно использования всех одобренных Минздравом вакцин.

11 марта датское управление здравоохранения сообщило о том, что вакцинация препаратом AstraZeneca в стране временно прекращена. Ряд других стран Европы, в том числе Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Норвегия, Нидерланды и Франция, приостановили использование вакцины в связи с сообщениями об обнаружении редких случаев формирования тромбов и снижения количества тромбоцитов в крови среди привившихся старше 50 лет.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca. Прививки сделали 2,5 млн человек (6,71% населения).