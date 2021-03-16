Прокуратура в Уссурийске возбудила 23 дела против УК из-за неубранного снега

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Уссурийская городская прокуратура в Приморском крае возбудила административные дела в отношении 23 должностных лиц городских управляющих компаний из-за непринятия мер к устранению последствий снегопадов, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Приморского края.

В январе-феврале 2021 года в Приморском крае прошло несколько крупных снегопадов. В общей сложности в регионе выпало от двух до четырех месячных норм осадков. Из-за большого количества снега был затруднен проезд к семи населенным пунктам Уссурийского городского округа.

"Установлено, что ряд управляющих компаний в установленный срок не принимали надлежащих мер по устранению обильных осадков в виде дождя и снега. В частности, не произведена качественная и своевременная уборка придомовых территорий от снега и наледи, кровель, козырьков над входами в подъезды. В связи с выявленными нарушениями в отношении 23 должностных лиц управляющих компаний прокурор возбудил дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.1.3 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований")", - говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения 13 дел должностные лица уже подвергнуты административному штрафу на общую сумму 252 тыс. рублей. Еще 10 дел находятся на рассмотрении. Всего в 2021 году в адрес 39 руководителей управляющих организаций внесены представления об устранении нарушений закона, 27 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.